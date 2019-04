Hann : Im Insektenhotel muss Catering stimmen

Hans-Joachim Friebe vor dem neuen Insektenhotel auf einer Obstwiese in Gruiten. Foto: Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Das Insektenhotel der AGNU Haan in Nähe des Gruitener Klärwerks hat viele Gäste. Die Erbauer werben um Nachahmer – warnen aber vor häufigen Fehlern.

Ein vielstimmiger Vogelchor erfüllt die Luft. Zwischen hohen Gräsern, Brennesseln und Beinwell entfalten Apfelbäume ihre weiße Blütenpracht. Und mittendrin zieht ein kleines Holzhäuschen mit spitzem Dach regelmäßig summende Besucher an: „Insektenhotel“ ist auf dem Giebel in bunter Schreibschrift zu lesen, und darunter der Name des Urhebers: die „AGNU (Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt) Haan.“