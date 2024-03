Nach Antrag der GAL IHK warnt Haan vor Anheben der Gewerbesteuer

Die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf (IHK) hat in einem Appell an die Haaner Politik gefordert, von einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes abzusehen. Am kommenden Dienstag, 19. März, soll im Haupt- und Finanzausschuss über einen Antrag der GAL entschieden werden, den Gewerbesteuerhebesatz für 2024 in Haan von 421 auf 460 Prozentpunkte anzuheben. Er sei zuletzt 2015 angepasst worden, hatte die Partei argumentiert. Außerdem könne so vermutlich auf die von der Stadt geplante deutliche Erhöhung der Grundsteuer B verzichtet werden.