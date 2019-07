Kreis Mettmann : Team Wirtschaft siegt in der IHK-Azubi-Challenge

Aktion wirbt für freie Ausbildungsplätze

L „Politikerinnen und Politiker treten bei dieser Aktion gegen Wirtschaftsvertreter an, um festzustellen, wer sich besser in den Grunddisziplinen verschiedener IHK-Ausbildungsberufe bewährt“, eröffnete Mechthild Teupen, Geschäftsführerin Berufliche Weiterbildung der IHK Düsseldorf, die 2. IHK-Azubi-Challenge auf der Wasserski-Anlage in Langenfeld. Ziel des Wettkampfes war es, Ausbildungsinhalte des Berufes Veranstaltungskaufmann/frau schnell zu erfassen und umzusetzen. Die Teams mussten ihre Fähigkeiten und Geschicklichkeit bei folgenden Aufgaben unter Beweis stellen: ein Wakeboard montieren, eine Person mit dem passenden Equipment für eine Wasserskifahrt ausrüsten (Neoprenanzug, Board, Schwimmwesten) sowie zu einer kurzen Fahrt auf Wasserskiern anleiten und diese durchführen. Eine besondere Rolle fiel dabei den Auszubildenden der Wasserski Langenfeld GmbH, Laura Portugal und Lena Uttermann, zu: Sie erklärten den Teams die Aufgaben, bewerteten das Ergebnis und kürten anschließend auch die Sieger. Für das Team Politik traten an: Landtagsabgeordneter Dr. Christian Untrieser, der Haaner Michael Ruppert (stellvertretender Landrat des Kreises Mettmann) sowie Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider. Das Team Wirtschaft wurde vertreten durch Bert Schukat, Geschäftsführer Schukat Electronics Vertriebs GmbH, Monheim am Rhein, Clemens Schmees, Geschäftsführer Edelstahlwerke Schmees GmbH, Langenfeld, und Mechthild F. Teupen. Nach einer guten Stunde und drei spannenden Wettbewerben stand das Ergebnis fest: Das Team Wirtschaft konnte die 2. IHK-Azubi-Challenge mit einem 3:2 für sich entscheiden. Johannes Sühs, Geschäftsführer der Wasserski Langenfeld GmbH, erklärte sein Ausbildungsengagement mit folgenden Worten: „Unsere wertvollsten langjährigen Mitarbeiter haben wir immer schon aus unserem sportlichen Nachwuchs am See akquiriert. Eine Berufsausbildung ist für uns der optimale Weg, diesen jungen Mitarbeitern eine langfristige Perspektive und Weiterbildung zu bieten.“