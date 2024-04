Vom 13. bis 28. April Hüpfburgenwelt auf dem Ostermann-Parkplatz

Die Öffnungszeiten auf dem Platz an der Landstraße 40 sind täglich von 14 bis18 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen kann von 11 bis 18 Uhr gespielt werden. Am Sonntag, 28. April, hat „Sperlich’s Riesen Spielpark“ in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet.