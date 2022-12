Sportverein in Haan HTV-Wintertreff feiert Premiere auf Vereinsgelände

Neben dieser Einnahmequelle werden die Projekte des Handballfördervereins mit der Hilfe von Sponsoren, sowie mit Anmeldegebühren und Cateringeinnahmen aus dem jährlichen Kinder- und Jugendturnier finanziert. Dies konnte in den letzten Jahren aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden, ist aber bereits für das kommende Jahr in Planung. Mit einer Quote von 95 Prozent aktiver Mitglieder generiert die Handballabteilung des HTV zum Beispiel durch Schiedsrichter-, Trainer-, und Materialkosten, am meisten Kosten im Verein. Die Mittel des Fördervereins fließen zu 80 Prozent in die Kinder- und Jugendarbeit, von den restlichen 20 Prozent profitiert die Handballseniorenabteilung. Eine Preiserhöhung bei den Bäumen schließt der Abteilungsleiter bei allgemein steigenden Kosten für die Zukunft nicht aus. Edgar Montag