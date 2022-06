Zwischen Haan und Solingen : Hoher Schaden bei Unfall im Ittertal

Haan Auf der Ittertalstraße zwischen Haan und Solingen hat eine Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in das Fahrzeug eines Hildeners gerutscht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war gegen 16.10 Uhr eine 45 Jahre alte Frau aus Köln mit ihrem Ford Fiesta in Richtung Solingen unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus bislang noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie rutschte in den Mini Countryman eines 70-jährigen Hildeners. Der Mann fuhr in Richtung Haan.