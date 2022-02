Steigende Energiepreise : Die Stadt Haan soll Hilfe für Bedürftige organisieren

Strom- und Gaskunden müssen sich auf stark steigende Preise einstellen, manch einem droht finanzielle Schieflage. Foto: dpa/Arno Burgi

Haan In Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung für Haan und Gruiten und anderen soll Menschen geholfen werden, die durch den starken Preisanstieg in Not geraten sind.

Nachforderungen, Abschlagszahlungen, Energieversorger, die Neukunden ablehnen – momentan kann durchaus der Eindruck entstehen, Strom und Gas seien auf dem besten Weg, Luxusgüter zu werden. Das wiederum bedeutet: Immer mehr Menschen laufen Gefahr, durch die steigenden Energiepreise in eine existenziell bedrohliche Lage zu geraten.

Ihnen soll künftig besser geholfen werden: Der Ausschuss für Soziales, Integration und Generationen beschloss in seiner Sitzung am Dienstagabend jetzt einstimmig einen entsprechenden Auftrag an die Stadtverwaltung. Die soll mit den in Haan tätigen Stiftungen Kontakt aufnehmen, um Gelder zu generieren, mit denen dann Menschen finanziell unterstützt werden können, die durch die stark steigenden Energiepreise eine finanzielle Notsituation gekommen sind beziehungsweise, denen eine solche Situation droht.

Info Vergleichsbetrachtung zeigt klaren Trend Haushalte zahlten 2021 im Schnitt 31,9 Cent pro Kilowattstunde Strom. Anfang 2022 waren es bereits 34,6 Cent. Wie das Portal Strom-Report ausgerechnet hat, lag der Durchschnittspreis bei Neuverträgen im Januar 2022 bei 43 Cent pro kWh. Betrachtet wurden zehn deutsche Großstädte.

Wie das konkret aussehen könnte, erläuterte die Erste Beigeordnete der Stadt, Annette Herz, in der Sitzung: „Wir könnten Betroffene an die Stiftungen vermitteln, wenn sie beispielsweise das Beratungsangebot des Sozialamts annehmen, sich dabei aber herausstellt, dass sie weder Leistungsansprüche nach dem Sozialgesetzbuch geltend machen können, noch für Wohngeld infrage kommen.“ Auch eine Darlehens-Lösung könnten sich manche nicht leisten. Die Stadtverwaltung soll die betroffenen Menschen bei ihren Beratungen gezielt auf die Stiftungen hinweisen und, falls gewünscht, auch den Kontakt vermitteln und die Daten weiterleiten – allen voran natürlich zur Bürgerstiftung für Haan und Gruiten.

Der Beschlussvorschlag geht auf eine Initiative des Seniorenbeirats zurück: Dessen Vorstandsmitglied Karlo Sattler wies eindringlich darauf hin, immer mehr Menschen würden mit Energiekosten bis ins Dreifache konfrontiert, ohne sich dagegen wehren zu können. Das könne schnell mehrere tausend Euro pro Jahr bedeuten.

Wie rasant sich die Preisentwicklung vollzieht, machte er an einem Beispiel deutlich: „Wir haben uns am vergangenen Sonntag Vergleichs­portale und Angebote verschiedener Firmen und Stadtwerke angesehen, um einen aktuellen Überblick zu erhalten. Diese Preise sind heute – also nur wenige Tage später – bereits wieder Makulatur.“ Es bestehe also dringender Handlungsbedarf.

Dieser Auffassung waren auch die übrigen Ausschussmitglieder – etwas irritiert zeigten sich allerdings zunächst Monika Morwind (CDU) und Meike Lukat (WLH), denen sich nach eigener Aussage nicht erschloss, „was an dem Antrag neu sein soll“. Die entsprechende Beratung biete die Stadt heute schon an, ebenso wie die Bürgerstiftung in Notfällen helfe.

Annette Herz stellte daraufhin klar, sie brauche den Auftrag, um sich gezielt auch an weitere in Haan tätige Stiftung wenden zu können, um diese für die gemeinsame Anstrengung zu gewinnen.