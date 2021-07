Entscheidung am 5. August : Kirmes: Hoffnung schwindet mit jedem Tag

Entscheidung am 5. August

Haan Am 5. August läuft die alte Coronaschutzverordnung des Landes aus. Von der neuen wird abhängen, ob die Haaner Kirmes dieses Jahr stattfinden kann. Angesichts steigender Inzidenzen ist das jedoch nicht mehr sehr wahrscheinlich.

Wieder ein Punkt nach oben binnen eines Tages: Betrug die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen im Kreis Mettmann am Montag noch 19,2, riss sie Dienstagmittag bereits die 20er-Marke und lag bei 20,2 – Tendenz steigend. Und mit jedem Tag, an dem diese Zahl weiter wächst, schwindet die Hoffnung, dass in diesem Jahr vielleicht doch noch eine Haaner Kirmes stattfinden könnte, ein Stück weiter.