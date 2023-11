Bürgerantrag abgelehnt Hoffnung auf Barth-Promenade in Haan schwindet

Als hätte er’s geahnt: In seinem Bürgerantrag, einen Weg im Park Ville d’Eu nach dem bekannten Haaner Schriftsteller Emil Barth zu benennen, hatte der Künstler und Barth-Experte Wolfram Schneider-Mombaur ein Zitat aus einem Brief des Dichters an dessen Bruder Carl Barth untergebracht, das fast prophetische Züge erkennen lässt. Wörtlich heißt es da. „Später wird in Haan eine Straße nach mir genannt – denn das ist ganz außer Zweifel schon jetzt!“