Haan: Hörstudio Schirner eröffnet Filiale in der Gartenstadt

Hörstudio Schirner eröffnet Filiale in der Gartenstadt

Haan

Seit mehr als 20 Jahren führt Hörakustikmeister Ralph Schirner sein Fachgeschäft in Hilden. Jetzt kommt er mit einer Filiale nach Haan. Am Mittwoch, 6. Juni, von 9 bis 18 Uhr findet die Eröffnungsfeier im neuen Geschäft, Kaiserstraße 53, statt. Um 11 und 14 Uhr gibt es einen Fachvortrag rund um das perfekte Hören mit Hörgeräten. Spezialisiert ist das Unternehmen nicht nur auf dezente Hörlösungen, sondern auch auf Hörtraining und Gehörschutz. Auch in der Tinnitus-Therapie sind die Experten Ansprechpartner.