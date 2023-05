Analyse Sozialwohnungen müssen Priorität bekommen

So ärgerlich, wie der Verlust wichtiger Sozialwohnungen an der Flemingstraße auch sein mag – Haans Problem mit Wohnraum ist ein grundsätzliches. Der Bestand an preisgebundenen Mietwohnungen in der Gartenstadt wird nach Angaben des Kreises Mettmann bis zum Jahr 2030 voraussichtlich von 920 Wohnungen Ende 2021 auf dann 60 Wohnungen sinken. Das ist ein Rückgang um mehr als 90 Prozent. Damit ist Haan kreisweit das Schlusslicht. Die Stadt hat gerade selber in einer Untersuchung bestätigt: Wurden in der Zeit zwischen 2015 und 2018 im Schnitt noch 36,5 Sozialwohnungen pro Jahr gebaut, waren es in den vier Jahren danach nur noch durchschnittlich 31. Die Berechnungen haben bis 2033 jedoch einen jährlichen Bedarf von etwa 58 Wohneinheiten ergeben. Die Schere zwischen Nachfrage und Angebot öffnet sich immer weiter.