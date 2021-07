Haan : Hochwasserhilfe des BVV wird stark unterstützt

Haan Die Hochwasserhilfe, die der Bürger- und Verkehrsverein (BVV) Gruiten ins Leben gerufen hat, wird stark unterstützt. Die Erwartungen der Initiatoren seien „bei weitem übertroffen“ worden, erklärte BVV-Vorsitzender Wolfgang Stötzner auf Anfrage.

Die Hochwasserhilfe, die der Bürger- und Verkehrsverein (BVV) Gruiten ins Leben gerufen hat, wird stark unterstützt. Die Erwartungen der Initiatoren seien „bei weitem übertroffen“ worden, erklärte BVV-Vorsitzender Wolfgang Stötzner auf Anfrage. „Das große Vertrauen vieler Bürger, großer Unternehmen und Institutionen haben eine erhebliche Spendensumme bis heute erbracht“, sagte Stötzner. Eine Summe will der Vorstand im Augenblick noch nicht nennen. Am Ende aber werde jeder Cent an diejenigen gegeben, die Hilfe nötig haben. Samstag traf sich das Spendenteam und trug seine Erfahrungen über Schäden und Betroffene zusammen. „Wir schätzen, dass in Gruiten und in Randbereichen sich die Schäden auf sicher zwei Millionen Euro summieren“, meint Stötzner. Zum Teil seien „nur die Hüllen der Häuser“ stehen geblieben. Alles innen sei durch Wasser und Schlamm unbrauchbar geworden.