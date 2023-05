Musikschule Haan Schlagzeug steht im Mittelpunkt von Hochschulkonzert

Bernardo Cruz ist ein Musiker/Perkussionist, der sich der Interpretation zeitgenössischer, improvisierter, elektronischer Musik und der Schaffung neuer Musik verschrieben hat. Derzeit studiert der 22-Jährige an der Hochschule für Tanz und Musik Köln bei Prof. Dirk Rothbrust. Bernardo spielte mit Ensembles wie Clamat-Coletivo Variável, Grupo de Percussão da Universidade do Minho, Percussion Orchestra Cologne und auch als Solist, was Bernardo die Möglichkeit gab, mit Komponisten wie Álvaro Salazar, Valerio Sannicandro, Caspar Johannes Walter und Luis Antunes Pena zu arbeiten.