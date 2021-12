Historische Postkarten : „Haan anno dazumal“ als Set

Haan Zum Jubiläum 100 Jahre Stadtrechte Haan hat die Stadtverwaltung jetzt ein Postkarten-Set herausgegeben. Es ist limitiert und erhältlich in der Stadtbücherei am Neuen Markt 17.

Der Alte Markt in einer historischen Aufnahme: Im Rahmen des Stadtjubiläums hatte die Stadt Haan ihre Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, alte Haaner Ansichten, Postkarten und Fotos ans Stadtarchiv zu schicken. Die schönsten Fotos, sowie beliebte Motive aus dem Stadtarchiv sind jetzt als hochwertiges Postkartenset erhältlich. Die Auflage ist auf 100 Stück limitiert, teilt die Stadt mit. Jedes Zehner-Postkartenset kostet 3 Euro. Erhältlich ist es ab Donnerstag, 16. Dezember, in der Stadtbücherei am Neuen Markt. „In diesem Zusammenhang bringen wir unsere beliebte Stadtchronik noch einmal in Erinnerung, die ebenfalls für 3 Euro in der Stadtbücherei zu haben ist“, heißt es in der Mitteilung weiter. Als besonderes Angebot seien das Postkartenset und die Stadtchronik auch als Set für 5 Euro erhältlich. Allerdigs nur, solange der Vorrat reicht.