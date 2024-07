Als erste in Hilden Marie-Colinet-Sekundarschule ist „Schule ohne Rassismus“

Seit dem vergangenen Freitag ziertie Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ die Schulwand der Marie-Colinet-Sekundarschule. Sie bezeugt, dass mindestens 70 Prozent der Schulmitglieder in einer geheimen Abstimmung erklärten, dass sie sich künftig „aktiv gegen Diskriminierung, insbesondere Rassismus, einsetzen.“ Die Aufnahme in das Netzwerk ist also, anders als häufig angenommen, kein Preis oder eine Auszeichnung für bereits geleistete Arbeit. Vielmehr ist es eine Selbstverpflichtung und ein Zeugnis der Bekenntnis zu den Werten des Netzwerks. Schulen zeigen mit der Tafel, dass ihre Schulgemeinschaft gewillt ist, soziale Verantwortung in Bezug auf Rassismus zu übernehmen.