Kultur in Haan und Gruiten : Kunstherbst bringt Kunst in Schaufenster

Info

Der Haaner Kunstherbst dauert noch bis zum 23. Oktober. Wo alle Kunstwerke zu sehen sind und wer sich alles beteiligt hat, ist in der mit 72 Seiten aufwendig gestalteten Broschüre zu sehen. Die Broschüre liegt an den einzelnen Stationen aus und informiert auch über den Verein „Kunst in der Stadt Haan“ und weitere Aktivitäten der Künstler. Auf der Website www.kunst-in-der-stadt-haan.de kann eine virtuelle Galerie besichtigt werden.