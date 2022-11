Stromausfall in Hilden und Haan Das sind die Anlaufstellen beim Blackout

Notfallanlaufstellen In Hilden sind laut Stadtsprecherin Henrike Ludes-Loer fünf Notfallmeldepunkte geplant und bereits „auf ihre funktechnische Erreichbarkeit getestet. Hier können Personen einen Notruf absetzen.“ Die Meldepunkt sind: Bronzeplastik „Der letzte Handweber“ an der Ecke Berliner- und Hochdahler Straße, der Bereich am Aldi-Ei an der Ecke Gerresheimer- und Stockshausstraße, die Bushaltestelle gegenüber des Nahversorgungszentrums Walder Straße 280-286, die Bushaltestelle vor dem Supermarkt an der Richrather Straße 172 sowie die Park- bzw. Busspur an der Düsseldorfer Straße 105, ehemals Wiederhold-Villa. In Haan soll es drei Anlaufstellen geben, erklärt Verwaltungssprecher Jürgen Simon: Das Feuerwehrgerätehaus Gruiten an der Bahnstraße 62, das Gebäude des DRK-Ortsvereins Haan an der Bahnhofstraße 43 und der OGS-Bereich der Grundschule Bollenberg an der Robert-Koch-Straße 27-29. „Im ersten Schritt ist es Ziel dieser Anlaufstellen, den Einwohnenden das Absetzen eines Notrufs zu ermöglichen. Im zweiten Schritt sollen die Anlaufstellen ,aufwachsen‘ und der Information und Kommunikation mit der Bevölkerung dienen“, erklärt Jürgen Simon. „Ferner soll in den Anlaufstellen auch die Selbsthilfe der Bevölkerung koordiniert werden.“