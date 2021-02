Hilden/Haan : Impfstart am Montag, Awo kritisiert Terminvergabe

Hilden/Haan Wenn am Montag die ersten Menschen aus dem Kreis Mettmann über 80 in Erkrath gegen Corona geimpft werden, haben viele andere noch nicht einmal einen Termin vereinbaren können – das berichten viele Leser unserer Zeitung. Und auch die Awo kritisiert das Anmeldeverfahren der Kassenärztlichen Vereinigung (KV).

„Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Ortsvereinen und sozialen Einrichtungen der Awo sowie an den Sorgen- und Hilfe-Hotlines im Kreis Mettmann engagieren sich und erfahren täglich den Frust über das schwierige Anmeldeverfahren“, berichtet Kreisvorsitzender Klaus Kaselofsky. Sie warteten nun auf Nachbesserungen in den Systemen zur Impfanmeldung. „Es scheitert bei der KV daran, dass mit derselben Mailadresse nur eine Person angemeldet werden kann. Das ist völlig praxisfremd und sollte unbedingt geändert werden. Ansonsten bleibt nur der steinige Weg über die Hotline.“ Die Helfer berichteten, dass – wenn man die Hotline nach zahlreichen Versuchen erreicht – die Termine bereits vergeben seien.

Um 14 Uhr startet am Montag die Impfung der über 80-Jährigen am Timocomplatz 1 in Erkrath. Wegen der begrenzten Menge an Impfstoff impft die KV zunächst nur nachmittags. Wer aus Hilden nach Erkrath fahren muss, ihm aber die finanziellen Mittel fehlen und sich auch keine Mitfahrgelegenheit findet, kann sich bei der Nachbarschaftshilfe (Telefon 0172 2014647 oder 02103 44363) oder der Stadt (02103 72-666) melden. Ehrenamtliche Helfer organisieren dann die Hin- und Rückfahrt. Die Stadt Haan bietet ebenfalls einen Fahrservice für Senioren im Bedarfsfall an (Telefon 02129 911-175).