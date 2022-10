Kreis Mettmann : Im Kreisgebiet gibt es neun Windräder

Aus Sonnenlicht und Windkraft werden große Mengen erneuerbarer Energien produziert. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Mettmann 5652 Gigawattstunden (GWh) Strom aus Windkraft wurden im ersten Halbjahr 2022 in das nordrhein-westfälische Stromnetz eingespeist. Der Anteil von Windkraft an der gesamten Stromeinspeisung lag damit bei 9,6 Prozent.

Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Daten mitteilt, lag der Anteil damit knapp über dem des ersten Halbjahres 2021 (damals: 9,3 Prozent). Windkraft ist damit in NRW für mehr als die Hälfte (51,2 Prozent) der Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energieträgern (11.045 GWh) verantwortlich. Die Gesamteinspeisung von Strom belief sich in der ersten Jahreshälfte 2022 insgesamt auf 58.612 Gigawattstunden und war damit erstmals wieder höher als vor der Corona-Pandemie (2019: 56.474 GWh).

Nordrhein-westfälischer Strom aus Windkraft hatte im ersten Halbjahr 2022 einen Anteil von 8,3 Prozent am insgesamt bundesweit eingespeisten Strom aus Windkraft. Bei der gesamten Stromeinspeisung hatte Strom aus NRW dagegen einen Anteil von 22,2 Prozent am Bundeswert.

Im Jahr 2021 verteilten sich die Windkraftanlagen in Nordrhein-Westfalen räumlich ungleichmäßig innerhalb des Landes. Die höchste Zahl von Windkraftanlagen je 1000 Einwohner gab es im Münsterland, in Südwestfalen und in der Eifel. Die Gemeinde Lichtenau im Kreis Paderborn hatte den höchsten Wert aller Gemeinden des Landes mit 17,2 Windkraftanlagen je 1000 Einwohner. In 69 NRW-Gemeinden gibt es keine Windkraftanlagen.

Im Kreis Mettmann gab es Ende vorigen Jahres 9 Windkraftanlagen: 2 in Langenfeld, je eine in Mettmann und Ratingen sowie 5 auf Velberter Gebiet. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner gab es in Velbert 6,1 Anlagen, in Langenfeld 3,4, in Mettmann 2,6 und in Ratingen 1,2. In Wuppertal fanden sich 2 Anlagen, in Solingen keine. Im Vergleich: Der Rheinkreis Neuss verfügte über 47 Windräder, der Kreis Viersen über 49 und der Kreis Kleve sogar über 300.

Die Stadtwerke Hilden sind beteiligt an mehreren Windkraftanlagen im westfälischen Raum. In Haan gab es in den späten 1980er Jahren ein Windrad. Ein auf die Produktion elektrochemischer Lösungen für die Galvanik spezialisiertes Unternehmen wollte mit dem Windrad einen Gutteil der benötigten Energie selbst produzieren. Der Standort im Industriegebiet Fuhr in Gruiten schien geeignet. Allerdings übersah die Stadtverwaltung, dass für das benachbarte Wohngebiet Düsselberg sehr niedrige Immissionswerte galten. Es wurde sehr gestritten und am Ende verschwand das Windrad.