Medizinische Versorgung Alexianer übernehmen einige Kplus-Einrichtungen

Die Alexianer sind laut eigener Aussage eines der größten katholischen Gesundheitsunternehmen und seit 800 Jahren in der Krankenpflege aktiv. Sie sind deutschlandweit in zwölf Regionen und sechs Bundesländern tätig. Ihre Standorte in der Mitte Deutschlands reichen von Aachen bis Berlin, von Münster bis Dernbach. Sie betreiben Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren und Einrichtungen der Senioren-, Eingliederungs- und Jugendhilfe. Sie beschäftigen 30.000 Mitarbeiter in 29 Krankenhäusern (inklusive zwei Privatkliniken) mit mehr als 6500 Betten sowie 45 Pflegeeinrichtungen. 9600 Betreuungsplätze in der außerklinischen Pflege, Altenhilfe, Eingliederungs- und Jugendhilfe und Kitas gehören zur Holding.