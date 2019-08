Mein Job am Wasser : Arbeiten am Gewässer und an frischer Luft

Wasserbauer Andreas Gladbach sorgt für einen störungsfreien Durchfluss und für eine sichere Befestigung der Böschung am Hühnerbach. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Im Beruf des Wasserbauers fließen viele handwerkliche Bereiche zusammen. Durch immer neue Einsatzgebiete ist das Berufsbild abwechslungsreich und spannend.

Mit dem Schreitbagger wird ein Betonbauwerk im Gewässer entfernt, das die Wanderung von Lebewesen im Hühnerbach behindert. Bei der Baumaßnahme wird zusätzlich einseitig der Flusslauf verbreitert. Für die Planung und Ausführung von Arbeiten dieser Art sind Wasserbauer zuständig.

Wasserbauer befassen sich mit einem breitem Spektrum an Einsatzgebieten rund um Fließgewässer. Die Uraufgabe ist „die ordnungsgemäße Vorflut im Gewässer aufrecht zu erhalten“, erklärt Frank Grittner, Betriebsstellenleiter des BRW-Betriebshofs Süd mit Sitz in Hilden. Im Klartext bedeute das, sicherzustellen, dass Gewässer von der Quelle zur Mündung durchgängig fließen, aber nicht so ausufern, dass sie zu einer Gefahr werden. Gleichzeitig werde der heimischen Flora und Fauna eine besondere Bedeutung zugeordnet, schildert Grittner. So werden durch gezielte wasserbauliche Maßnahmen Lebensräume für Fische und wirbellose Wasserbewohner geschaffen und das Wandern der Tiere durch das Fließgewässer ermöglicht, wo immer es die örtlichen Gegebenheiten zulassen.

INFO Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) Der BRW hat seinen Sitz in Haan-Gruiten und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Bei seinen Arbeiten den Europäischen Wasserrahmenrichtlinien verpflichtet. Das Verbandsgebiet hat eine Größe von 550 Quadratkilometern. Die Gesamtwasserlänge darin liegt bei 950 Kilometern. 250 Mitarbeiter sind beim BRW beschäftigt. Mitglieder im Verband sind 771, von denen 438 beitragspflichtig sind. Mitglieder sind Kommunen, der Landesbetrieb Straßen NRW und Eigentümer von Grundstücken und Anlagen.

Andreas Gladbach ist seit 18 Jahren ausgebildeter Wasserbauer. Das Handwerk verbinde seine verschiedenen Interessengebiete, berichtet der 37-Jährige. „Es ist ein vielseitiger Beruf an der frischen Luft. Die Tätigkeiten sind immer abwechslungsreich“, sagt er. Die Arbeit an stetig wechselnden Baustellen mit verschiedenen Materialien (unter anderem Holz, Stein und Erde) und unterschiedlichen Maschinen (von der Schippe, über die Motorsäge, bis zum Schreitbagger) reize ihn an seinem Job.

Wasserbauer ist ein Ausbildungsberuf, bei dem auch ein Duales Studium möglich ist. Trotz begrenzter Stellen, werde immer nach Auszubildenden gesucht, berichtet Grittner. Zur Zeit erlernen beim BRW zwei Frauen und vier Männer den seltenen Beruf. Das Aufgabenfeld des Wasserbauers wird stetig breiter und komplexer. „Wer sich hier langweilt, macht was falsch“, witzelt der Betriebsstellenleiter. Neben spontan notwendigen Einsätzen, zum Beispiel beim Verlegen eines Gewässers oder Rechens, kommen viele ausführlich geplante Maßnahmen gemäß eines gesetzlich vorgeschriebenen Umsetzungsfahrplans zur Ausführung. An sogenannten „berichtspflichtigen Gewässern“, solche, die ein Einzugsgebiet von über 10 Quadratkilometer haben, werden von den Wasserbauern der „ökologische Zustand aufrecht gehalten und ökologisches Potential geschaffen“, erklärt Grittner. Teil des Berufs ist es zudem, die heimische Flora und Fauna zu bewahren und die Zahl invasiver Neophyten (in der Region fremde Pflanzen) zu minimieren.

„Man arbeitet für den Menschen, macht aber auch viel für die Natur“, findet Gladbach. Der Beruf kombiniere unter anderem Landschaftsbau mit Försterei. In ländlichen Gebieten und im Wald werde so zum Beispiel die Renaturierung angestrebt und daher die Flussläufe entfesselt, wenn sie in einem künstlich angelegten Bachbett verlaufen. Gleichzeitig werde dort bewusst das sogenannte „Totholz“ im Wasser behalten und sogar aktiv hineinbefördert, um für zahlreiche Arten wirbelloser Fauna einen Lebensraum zu schaffen. Im eng bebauten Stadt-Gebiet liege der Fokus hingegen eher darauf, das Wasser nur so ausufern zu lassen, dass Schäden verhindert werden.