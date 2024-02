Karneval in Haan Rathaussturm in Haan

Und das ist nur der Auftakt für ein buntes Treiben an den kommenden Tagen in der Gartenstadt. Der Höhepunkt folgt: Am Tulpensonntag, 11. Februar, zieht der beliebte Familien-Karnevalszug wieder durch die Haaner Innenstadt. In diesem Jahr stand er zwischenzeitlich auf der Kippe, weil es anfangs zu wenige Anmeldungen gab. Mittlerweile gibt es jedoch Grünes Licht. „Bis einen Tag vor der Veranstaltung nehmen wir auch noch Bewerbungen an“, verspricht Peter Burek, Stadtjugendreferent und Zugleiter.