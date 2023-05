Hegering Haan legt Liste vor Das sind Haans gefährlichste Wildunfall-Straßen

Haan · Mit dem beginnenden Sommer steigt auch wieder das Risiko von Wildunfällen. Der Hegering Haan hat jetzt all die Straßen aufgelistet, an denen es besonders oft zu Begegnungen mit Wildschweinen, Reh und Co. kommt.

26.05.2023, 16:00 Uhr

Der Stoßseufzer„bleib bloß stehen“ hilft nur bedingt: Nicht immer verlaufen Begegnungen mit Wildtieren harmlos. Daher nimmt man den Fuß vom Gas und fährt vorausschauender. Die Kenntnis der Haaner Wildtier-Strecken kann dabei helfen. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Von Peter Clement

Crashtests haben es gerade erst wieder bewiesen: Unfälle mit Rehen oder Wildschweinen sind nicht nur für die Tiere lebensgefährlich: Bereits bei einem Zusammenstoß mit Tempo 60 wirken Kräfte von fünf Tonnen auf das Fahrzeug – das ist in etwa so viel, wie ein ausgewachsener Elefant wiegt.