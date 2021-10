Interview zum Welthospiztag : „Hospizarbeit heißt, bis zum Schluss da zu sein“

Das Zuhören gehört zu den wichtigen Aufgaben des ehrenamtlichen Hospizmitarbeiters Helmut Taufer. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Am 9. Oktober ist Welthospiztag. Haupt- und ehrenamtliche Helfer setzen sich deutschlandweit Menschen ein, um auf die Bedürfnisse der Kranken und Sterbenden einzugehen.

Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. Das lernt man in der Ausbildung zum Hospizbegleiter. Helmut Taufer, ehrenamtlicher Mitarbeiter und zweiter Vorsitzende des Vereins Christliche Hospiz- und Trauerbegleitung Haan, berichtet von seinen Erfahrungen.

Herr Taufer, was ist Ihre Motivation für die Arbeit im Hospiz?

Info Für die Hospiz-Mitarbeit qualifizieren Qualifizierungskurs Um aktiv im Verein Christliche Hospiz- und Trauerbegleitung Haan mitzuwirken, müssen Interessierte zuvor einen Kurs belegen. Dieser wird jährlich angeboten und ist gerade gestartet. Voraussetzungen sind Offenheit und Interesse an anderen Menschen, Fähigkeit zur Selbstreflexion, Auseinandersetzung mit Sterblichkeit und Tod Informationen und Anmeldungen bei der Kursbegleiterin Simone Jakob, Telefon 0171-2651871 oder per E-Mail an jakob@hospiz-haan.de.

Helmut Taufer Mein Weg zum ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Hospizarbeit war kurvenreich. Vor vielen Jahren, als ich noch voll im Berufsleben stand, erfuhr ich durch die persönlichen Erfahrungen einer Arbeitskollegin zum ersten Mal, was Hospiz bedeutet. Ich war sofort elektrisiert und von den nahezu unendlichen Möglichkeiten überrascht, Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen, Menschen, die dem Tod nahe sind, beizustehen. Ich bin dann nach und nach in die Arbeit hineingewachsen; während meine Frau bereits als Hospizhelferin tätig war, hielt ich mich mit der praktischen Begleitung noch zurück, unterstützte meine Frau dann aber sehr bei der Gründung unseres Vereins in Haan vor nunmehr 16 Jahren. Nach Vorstands- und Gremienarbeit kam dann auch meine Verrentung näher, und plötzlich war ich der einzige in unserem Vorstand, der keine Ausbildung zum „ehrenamtlichen Hospizhelfer“ vorweisen konnte. Dann hieß es 2013/2014 noch einmal „die Schulbank drücken“, und so wurde ich dann selbst als Sterbebegleiter aktiv.

Was leistet Hospizarbeit eigentlich?

Taufer Wir Ehrenamtliche versuchen, auf die Bedürfnisse der Kranken und Sterbenden einzugehen. Die meisten unserer Patienten suchen jemanden zum Zuhören – jemand, der kein Familienmitglied ist, der neutral ist. Häufig wollen die Sterbenden nicht ihre Angehörigen mit ihren Sorgen und Nöten und den Fragestellungen, die am Lebensende auftauchen, belasten. Hospizler zu sein, bedeutet einfach da zu sein, einen Menschen zu begleiten, ihm zuzuhören und seine Wünsche zu berücksichtigen. Das können Kleinigkeiten sein, wie dass man dem Pflegepersonal Bescheid gibt, dass man umgelagert werden möchte, die Wohnung lüften oder auch eine Kerze anzuzünden. Manchmal kommt auch der Wunsch nach einem gemeinsamen Gebet auf, oder ein Gedicht zu sprechen, ein Lied zu singen oder Musik zu hören. Hospizarbeit heißt auch, bis zum Schluss da zu sein, genau wie das diesjährige Motto „Leben! Bis zum Schluss?“ Pro Jahr mache ich etwa zwei bis vier Sterbebegleitungen. Diese sind ganz unterschiedlich von der Dauer und hängen auch sehr von den Bedürfnissen der Sterbenden und manchmal auch der Angehörigen ab.

Was bedeutet das Motto „Leben! Bis zum Schluss“ eigentlich?

Taufer Ziel der Hospizarbeit ist stets, die Lebensqualität eines Schwerkranken oder sehr alten Menschen so gut es geht aufrechtzuerhalten, das kann die letzten Wochen, aber auch die letzten Tage oder gar Stunden betreffen – also tatsächlich bis zuletzt. Es geht in der Hospizarbeit nicht darum, die Lebenszeit künstlich zu verlängern, sondern stattdessen die Lebensqualität des Betroffenen zu steigern. Wir grenzen uns damit klar von der aktiven Sterbehilfe und damit eben auch vom assistierten Suizid ab.

Wie ist das für Sie, wenn Menschen, die Sie gerade im Hospiz kennengelernt haben, nach kurzer Zeit schon sterben? Wie kommt man damit zurecht?

Taufer Wir lernen natürlich in unserer Qualifizierung, uns „abzugrenzen“, aber wenn ich eine intensivere Beziehung zu einem unserer Patienten habe, weil ich mehr Zeit mit ihm verbracht habe, dann ist es natürlich für mich schwerer. Ich habe beispielsweise mal einen älteren Herrn betreut, der zwar schwerkrank war, jedoch keinen Platz in einem Hospiz bekommen hat. Ich habe ihn fast ein Jahr lang in seinem Seniorenheim besucht und durfte miterleben, wie er dort zunächst aufgeblüht ist – bis es ihm dann nach rund einem halben Jahr wieder schlechter ging. Wenn so ein Mensch dann stirbt, ist es dann natürlich schwerer. Jedes Mal ist es aber auch wieder etwas Neues. Mir hilft es, bevor ich in den Raum eines Patienten trete, einen kurzen Augenblick inne zuhalten, mich zu sammeln, tief durchzuatmen – und dann erst die Klinke zu drücken.

Können Sie nach Feierabend die Schicksale der Patienten loslassen?

Taufer Da ich fast alle der Hospiz-Besuche zu Fuß oder mit dem Fahrrad mache, hilft mir das nach dem Ehrenamt herunterzukommen. Ich lasse mir dann die frische Luft um die Nase wehen, der Körper kommt in Bewegung – das hilft. Wenn ich nur einen kurzen Heimweg habe, dann gehe ich gezielt länger spazieren oder fahre mit dem Rad eine Extrarunde. Außerdem versuche ich mich, falls ich die Möglichkeit dazu habe, von den Verstorbenen in irgendeiner Form zu verabschieden; manchmal treffe ich eine Person noch zu Hause oder im Seniorenheim an, manchmal kann ich an der Beerdigung teilnehmen. Das ist meine Weise loslassen zu können.

Was wünschen Sie sich für die Hospizarbeit?

Taufer Dass sich noch mehr Menschen für diese Arbeit begeistern lassen. Die Hospizarbeit ist eine Aufgabe auch für junge Menschen: Sie ist interessant und lehrreich; sie schärft das Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen und hilft den Betroffenen und den Familien.

