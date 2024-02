Krankenhaus-Krise Ministerbesuch im Klinikum Solingen empört Haaner Politik

In dem Bericht heißt es unter anderem wörtlich: „Die Transportzeit für Einsätze im Stadtgebiet Haan, also die Zeit von der Einsatzstelle zum Krankenhaus, hat sich im Dezember 2023 um durchschnittlich 2:31 Minuten, im Januar 2024 nochmals um knapp drei Minuten verlängert.“ Vergleichszeitraum war Januar bis November 2023. Die verlängerten Transport- und Einsatzzeiten haben nach Auskunft des Amtes zu einem deutlichen Zuwachs (plus 34 Prozent) an Einsätzen im Stadtgebiet Haan geführt, die von „Rettungsmitteln“ der benachbarten Rettungswachen übernommen werden mussten, weil die Haaner Rettungswagen bereits im Einsatz oder nicht verfügbar waren. Dies führe zwangsläufig zu einer verlängerten Anfahrtszeit (wir berichteten). „Erreichte ein Rettungswagen der Stadt Haan die Einsatzstellen in gut sieben Minuten, gelingt das naturgemäß durch die Rettungswagen der anderen Städte erst in durchschnittlich zirka elf Minuten."