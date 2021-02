Haushaltsberatung in Haan : Bloß nicht gegen die Krise ansparen

Meinung Dass die Parteien in Haan gerade jetzt Geld ausgeben wollen, klingt falsch, ist aber richtig. Sparpolitik würde die Krise, in die viele Vereine, Unternehmen etc. geraten sind, nur vertiefen. Damit würden auch die wirtschaftlichen Grundlagen für eine Gesundung der Kommunalfinanzen untergraben.

