Denn die haben genug zu tragen – so klang es jedenfalls in den Reden an, die Warnecke und Abel zu dem Zahlenwerk gleich mitlieferten: Demnach kann das Defizit von 5,6 Millionen Euro trotz vergleichsweise noch recht gut sprudelnder Steuereinnahmen nur durch den Griff ins Tafelsilber (die Ausgleichsrücklage liegt nach einigen guten Jahren momentan bei 12,8 Millionen Euro) auf Null gebracht werden. Ist auch diese Möglichkeit ausgereizt, droht schon bald wieder die Haushaltssicherung – ein Zustand, in dem die Stadt nicht mehr selbst über ihr Geld verfügen kann. „Die Kämmerin und ich sind uns einig: Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um dies zu verhindern“, betonte Warnecke.