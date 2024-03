Reisefilm-Vorführung in Haan Höhepunkte aus Namibia in Haan erleben

(RP) Am Freitag, 5. April, 15 Uhr, zeigt Weltenbummler Harald Schmelzer – in Haan bekannt als Harry – erneut eine Reisereportage. Nachdem er die Besucher seiner Reisefilme schon nach Indien, China, Kambodscha, Vietnam, Ägypten, Jordanien, Israel, zum Polarkreis und nach Südamerika entführt hat, geht es diesmal in den Süden Afrikas nach Namibia.