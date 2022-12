Handball in Haan Neue Runde im Haftmittel-Streit

Die Oberliga-Handballer der DJK Unitas Haan sind ein sportliches Aushängeschild für die Gartenstadt. In dieser Leistungsklasse ist der Einsatz von Haftmitteln nötig, um im temporeichen Spiel die Griffsicherheit am Ball zu gewährleisten. Das Hilfsmittel hat aber auch eine Schattenseite: Es sorgt für Flecken auf dem Hallenboden. Die Reinigung ist aufwendiger, und daher beteiligt die Stadt Haan seit der Sanierung der Halle Adlerstraße die Leistungshandballer an den Kosten. Im Tagesordnungspunkt „Haftmittelrechnungen an die DJK Unitas Haan“ geht es in der Stadtratssitzung am Dienstag zwar vornehmlich um einen Verzicht auf eine Kostenerstattung aus der Vereinskasse – aber am Ende um eine für alle Seiten verträgliche Lösung.