Natur in der Stadt : Haltestellendächer in Haan werden grün

Das Dach des neuen Wartehäuschens an der Bushaltestelle Alter Kirchplatz trägt jetzt Sedumpflanzen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Werden im Stadtgebiet Wartehäuschen an Bushaltestellen ersetzt, kommen Modelle mit begrünbarem Dach zum Einsatz. Dieser Ratsbeschluss aus dem Dezember 2019 wurde jetzt an der Hochstraße in Gruiten (Haltestellen Rotdornweg oder Millrather Straße) und an der Kaiserstraße (Alter Kirchplatz) schon umgesetzt, wo Haltestellen barrierefrei umgebaut werden.

Sedum-Pflanzen auf dem Dach, auch Mauerpfeffer genannt, binden Feinstaub und Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) und bauen Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff und Benzol aus Diesel- und Benzin-Abgasen ab. Zudem bieten die Dächer neuen Lebensraum und Nahrung für Bienen, Schmetterlinge, Käfer, Ameisen und Vögel. Das Gründach wirkt auch als biologisches Hitzeschild im Sommer und als Wärmespeicher im Winter. Den Vorschlag hatten die Haaner Jusos im August 2019 in die Beratungen eingebracht. Die Idee stammt aus dem niederländischen Utrecht, wo mehr als 300 Bushaltestellen begrünt wurden.

(-dts)