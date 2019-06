Haan : Stadt hat keine Bedenken gegen die Pläne für die Kalkwerks-Halde

Kalkwerke-Chef Jörg Iseke zeigt auf den Bereich im Osterholz, in den hinein die (links hinten) ebenfalls sichtbare Althalde „Hermannshöhe" erweitert werden soll. Foto: Mikko Schümmelfeder

Im Wirtschaftsförderungsausschuss gab es Hinweise über angeblich gehäufte Fälle von Lungenerkrankungen durch Staub. Nach Gutachten werden Werte eingehalten.

Der Verwaltung war Unwissenheit vorgeworfen worden. Die Politik hatte sich mit vermeintlicher Untätigkeit zu befassen. Und die Kalkwerke Oetelshofen sahen sich seitens der Anwohner mit dem Vorwurf konfrontiert, einen hohen Müllberg aufschütten zu wollen; es ist allerdings nur das, was zuvor aus der Erde geholt wurde, und aus dem sich kein Kalkstein gewinnen lässt. Das Osterholz drohte zum Hambacher Forst 2.0 zu werden. Die Wellen schlugen hoch, es gab Online-Petitionen und allerorten wurden eilig Stellungnahmen verfasst. Im Wirtschaftsförderungsausschuss stand die geplante Haldenerweiterung am Haaner Stadtrand nun auf der Agenda ziemlich weit oben.

Dort genügte am Mittwochabend ein einziger Satz, um die Luft aus der aufgeheizten Debatte zu lassen. Gesagt hat ihn Uwe Bolz – und der Abteilungsleiter Stadtplanung sollte es eigentlich wissen: „Aus unserer Sicht gibt es keine Bedenken gegen das Vorhaben.“ Die von Meike Lukat (WLH) beim Bürgerstammtisch aufgeworfene Frage nach einer Änderung des Flächennutzungsplanes beantwortete Bolz so: „Das ist nicht erforderlich.“ Die für die Aufschüttung vorgesehenen 0,8 Hektar Fläche auf Haaner Stadtgebiet seien als Wald ausgewiesen. Durch den Haldenaufbau werde sich daran nichts ändern, da dort später aufgeforstet werden soll. „Das ist jetzt Wald, und das wird auch wieder Wald sein“, stellte der Planer unmissverständlich klar. Die im Flächennutzungsplan festgeschriebenen Belange der Stadt Haan seien durch das Vorhaben jedenfalls nicht betroffen.

Im Übrigen habe man die umwelt- und naturschutzrechtlichen Belange der Stadt Haan an die Untere Landschaftsbehörde abgegeben und die Kreisbehörde sei von Beginn an in das Genehmigungsverfahren involviert gewesen. Rückendeckung erhielt Bolz von Engin Alparslan. Der Technische Beigeordnete betonte, dass es sich bei dem zu rodenden Waldstück um einen Wirtschaftswald und nicht um einen Naturwald handele. Der Besitzer könne dort Bäume anpflanzen und auch wieder fällen. „Da haben wir nicht mitzureden“, brachte Alparslan die Sache auf den Punkt.