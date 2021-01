Haaner Wochenmarkt : Fisch, Biogemüse, Blumen und Unverpacktes: Der Markt wächst

HAAN Gleich mehrere neue Marktbeschicker ergänzen das Sortiment des Haaner Wochenmarktes und werten ihn gleichzeitig gewaltig auf – unter den Neulingen befindet sich auch der lang ersehnte Fischstand.

So einer ist Latif Kul, der Seemann. Am Brunnen des Neuen Marktes steht sein Stand mit Frischfisch. Sein Fisch kommt hauptsächlich aus dem Mittelmeer und dem Atlantik. Im Gespräch verrät er, dass er seine Fachkenntnisse unter anderem in den weltberühmten Tokyoter Fischhallen gesammelt hat. An diesem Mittwochvormittag hat die Haaner Kundin Sabine Walkenbach zum ersten Mal in ihrem Leben bei ihm rote Meerbarben gekauft. Kul weiß genau, wie man die zubereitet. Sein Fisch-Restaurant sowie einen Verkaufsstand gibt es schon seit langer Zeit in der Krefelder Innenstadt. „Ich befasse mich seit 20 Jahren mit Fisch“, sagt Latif Kul. Seine Fischer-Vorfahren an der türkischen Schwarzmeerküste haben ihn zu diesem Beruf inspiriert. Genauso kompetent ist Familie Hahn mit ihrem Feinkost-, Gemüse- und Obststand in Bioqualität, der den Wochenmarkt seit einigen Wochen bereichert. Familie Hahn kommt aus Haan und handelt schon seit längerer Zeit mit Bioprodukten. „Wir kaufen direkt bei den Bio-Kleinbauern und beliefern auch Bio-Läden und Privatkunden im Umkreis“, sagen die neuen Marktleute.