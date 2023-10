Stadtetat 2024 „Wir sind schon beim Schritt in den Abgrund“

Der Satz von Doris Abel machte die ganze Dramatik der momentanen Situation deutlich: Die städtische Finanzexpertin hatte gerade an ihre Ankündigung aus dem vergangenen Jahr erinnert, wonach Haan „erheblichen Konsolidierungsbedarf“ habe, um nicht ins Haushaltssicherungskonzept zu fallen, als sie „noch einen draufpackte“ und verkündete: „Die Situation hat sich im Laufe des Jahres in einem von mir nicht erwarteten Umfang nochmals verschärft, so dass wir innerhalb weniger Monate nicht mehr nur am Abgrund stehen, sondern heute schon den berühmten Schritt weiter sind.“