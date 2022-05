Verzögerung bei den Bauvorhaben : Haans Feuerwehr in der Warteschlange

Für das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr an der Bahnstraße waren schon 2020 zahlreiche Mängel für Arbeitssicherheit und Hygiene dokumentiert: Umkleide in der Fahrzeughalle, Dusche in der Küche, das sind nur zwei davon. Foto: Feuerwehr Haan, Mirco Braunheim

Haan Verzögerungen bei den Schulbauten, aber auch anhaltender Personalmangel verzögern Planung und Beginn wichtiger Feuerwehr-Projekte.

Eine Million Euro sind bereits für dieses Jahr im städtischen Haushalt reserviert. Ihr Zweck: der Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Gruiten. Dieses Geld wird in diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach aber nicht angerührt werden. Denn die Stadt kommt bei einigen Bauvorhaben nicht mehr hinterher. Und das hat Folgen: Verbunden mit dem Personalmangel (unter anderem fehlt ein Abteilungsleiter) ist eine deutliche Verzögerung für das Feuerwehrprojekt zu erwarten.

Sowohl er als auch andere Mitglieder des Ausschusses – von Walter Drennhaus (SPD) über Andreas Rehm (GAL) bis hin zu Meike Lukat (WLH) und Reinhard Zipper (FDP) – haben noch gut das Ergebnis einer Sitzung des Stadtrats von Oktober 2020 vor Augen. Einstimmig hatten die Politiker den damaligen Baudezernenten Engin Alparslan mit der Planung des Feuerwehrgerätehauses an der Düsselberger Straße beauftragt. Dafür waren Haushaltsmittel in Höhe von 3,35 Millionen Euro im Planentwurf 2021 bereitgestellt worden. Jetzt liege Haan bereits ein Jahr über dem Zeitplan, hieß es im Ausschuss mehrfach – und das, obwohl der aktuelle Brandschutz-Bedarfsplan dringende Verbesserungen bei der Unterbringung der Feuerwehr einfordere.

Alparslans Nachfolgerin Schacht hat das Projekt „geerbt“, verbunden mit dem Problem, dass sich vieles staut, weil unter anderem Schulbauten nicht so schnell vorangehen, wie geplant. Hinzu komme ein Anstieg bei den Baukosten um 14 Prozent binnen weniger Monate, berichtete Schacht am Tag nach der Sitzung im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir tun, was wir können, aber allein bei der Besetzung der Abteilungsleiterstelle haben wir bereits die dritte Ausschreibungs-Runde absolviert, ohne dass sich geeignete Kandidaten gefunden hätten.“ Dennoch werde sie alles tun, um die Feuerwehrprojekte künftig gemeinsam so zügig wie möglich voranzutreiben, versicherte Schacht.