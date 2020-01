Neujahrsempfang : Stadtchefin betont: Haan steht gut da

In ihrer Rede zum Neujahrsempfang verwies Bettina Warnecke vor allem auf Investitionen in Bildung und den digitalen Ausbau.

Mit Elan auf klare Ziele eingestellt, entfachte die Quereinsteigerin eine dringend benötigte Aufbruchsstimmung, hieß es. Im Fokus lagen insbesondere die teilweise in die Jahre gekommenen Bildungseinrichtungen der Stadt. Von den 100 Millionen Euro, die Haan in den kommenden vier Jahren verbauen wird, werden 65 Millionen in Bildungseinrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten fließen. „Gut investiertes Geld, um den Neubau des Gymnasiums zu vollenden, die Grundschule Don Bosco mit einer Mensa auszustatten, die Grundschule Gruiten neu zu bauen, das Schulzentrum Walder Straße zu erweitern oder die Kita Erikaweg neu zu bauen“, erklärt Warnecke. Im Zusammenhang mit den Schulen erwähnte sie auch die digitale Infrastruktur, für die die Wirtschaftsförderung bereits einen Förderantrag für den Anschluss ans Glasfasernetz gestellt habe. „Im November erhielten wir vom Bund einen vorläufigen Förderbescheid in Höhe von gut 2,2 Millionen Euro, die andere Hälfte wird vom Land NRW kofinanziert“, vermeldete die Bürgermeisterin.

Was das „Handlungskonzept Innenstadt“ anbetrifft, so setzt Warnecke bei dem Fassaden-Förderprogramm sowohl auf die Mitwirkung eines externen Citymanagers, als auch auf Anregungen von Bürgern. Der Bau der „Polnischen Mütze“ sei abgeschlossen, an der Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer an der Elberfelder Straße werde gebaut und in diesem Jahr nehme sich das Tiefbauamt noch die längst überfällige Schillerstraße sowie die Neustraße vor. Auch das Rathaus, dessen Arbeit mit der fortschreitenden Digitalisierung papierlos Schritt halten soll, erhält, dem Ratsbeschluss aus 2018 entsprechend, ein neues Domizil am unteren Neuen Markt.