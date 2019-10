Aus Haan : Chefin der deutschen Soroptimisten

Haan Renate Tewaag ist nun die Deutschland-Präsidentin einer der weltweit größten Service-Vereinigungen berufstätiger Frauen.

Die Haaner Radiologin kann auf eine fast 40-jährige Vergangenheit bei Soroptimist International Deutschland (SID) zurückblicken. Bereits im Jahre 1981 war sie Gründungsmitglied des Clubs in ihrer Wahlheimat Haan. Die gebürtige Hamburgerin weiß, was es bedeutet, Präsidentin zu sein. Denn innerhalb ihrer fast 40-jährigen Zugehörigkeit war sie bereits zweimal Präsidentin des Haaner Serviceclubs, von 1983 bis 1985 sowie von 2007 bis 2009, zuletzt war sie Programmdirektorin von SI Deutschland. Der Verbund in Haan hat mehr als 30 Mitglieder und ist einer von mehr als 200 deutschlandweit. Damals war es der 39. Club, der sich gebildet hatte. Seit vielen Jahren unterstützt der Haaner Ableger der internationalen Organisation von beruflich engagierten Frauen unter anderem den städtischen Flemingtreff mit Geld und Sachspenden. In Anerkennung an das Engagement von Soroptimist Club Haan in der eigenen Stadt hatte Bürgermeister Knut vom Bovert im Jahr 2011 dem Club die Ehrengabe der Stadt verliehen.