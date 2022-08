Polizei berichtet : Haanerin vermutlich Opfer einer „Sekundenschlaf“-Fahrerin

Haan/Mettmann Nach ersten Ermittlungen soll eine 21-Jährige Wülfratherin in Mettmann aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen sein. Sie prallte auf das Auto einer 42-jährigen Frau aus Haan.

Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Mittwochnachmittag in Mettmann im Kreuzungsbereich Gruitener Weg/Südring ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befand sich unter den drei beschädigten Fahrzeugen auch das einer 42-jährigen Haanerin. Verletzt wurde zum Glück niemand.