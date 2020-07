Polizeieinsatz : Haanerin verursacht völlig zugedröhnt Unfall

Haan Die 34 Jahre alte Autofahrerin steht so sehr unter Drogen, dass sie „zur Verhinderung einer weiteren Eigen- bzw. Fremdgefährdung“ in Krankenhaus musste. Eine Zeugin hatte zuvor den Autoschlüssel der Frau abgezogen und sichergestellt.

Eine 34-jährige Haanerin am Dienstagabend einen Verkehrsunfall am Nachbarsberg in Haan verursacht. Die Frau steht dabei laut Polizei unter erheblichem Drogeneinfluss. Sie muss „aufgrund des andauernden psychischen Ausnahmezustandes zur Verhinderung einer weiteren Eigen- bzw. Fremdgefährdung auf ärztliche Anordnung in in ein Krankenhaus gebracht werden“, teilen die Beamten mit.