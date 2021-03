Tötungsdelikt in Haan : Haanerin stirbt nach Schüssen – Ehemann festgenommen

Tötungsdelikt in Haan

Haan Haan steht unter Schock: Am Donnerstagabend ist eine 47 Jahre alte Frau an Schussverletzungen gestorben. Ihr Mann wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Als die Nachbarn Hilfeschreie und verdächtige Geräusche aus der Wohnung an der Deller Straße hören, rufen sie sofort die Polizei. Die Beamten stehen nur wenige Minuten später vor der Tür. Als sie sich Zugang zu der Wohnung verschafft haben, entdecken sie eine Frau (47), die von mehreren Schüssen getroffen worden ist. Die Beamten nehmen sofort den Ehemann fest, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhält. Er steht laut Polizei unter dringendem Tatverdacht.

Rettungswagen bringen die Verletzten in Krankenhäuser. Doch für die Frau kommt jede Hilfe zu spät: „Trotz notärztlicher und intensivmedizinischer Versorgung erlag die 47-Jährige noch am Abend in einer Düsseldorfer Klinik ihren schweren Verletzungen“, erklärt ein Polizeisprecher.