Haan : Haanerin kümmert sich um die Ärmsten

Ein Vortrag über die Arbeit eines plastischen Chirurgen auf dem Hospitalschiff „Africa Mercy“ weckte bei der damals 17-Jährigen den Wunsch, selbst für die Ärmsten zu arbeiten. Mehrere Jahre war die 32-jährige Simone Neeb selbst auf Hospitalschiffen im Einsatz.

Es war ein winziger Funke, der in Stefanie Neeb entzündet wurde, als sie vor über fünfzehn Jahren dem Vortrag eines Gemeindemitgliedes in der Freien evangelischen Gemeinde Haan zuhörte, der von seiner Arbeit als plastischer Chirurg auf dem Hospitalschiff „Africa Mercy“ erzählte. „Damals war ich noch Schülerin“, erinnert sich die heute 32-jährige Haanerin zurück, „aber ich fand das schon sehr interessant.“ Zunächst ließ sich Stefanie Neeb zur Physiotherapeutin ausbilden und arbeitete einige Zeit in ihrem Beruf. „Dann war ich offen für etwas Neues.“

Und da kam ihr der Vortrag wieder in den Sinn. So bewarb sie sich bei „Mercy Ships“, dem Betreiber des Hospitalschiffs und absolvierte ihren ersten Dienst. Vier Monate war sie 2015/2016 vor Madagaskar im Einsatz. „Ich habe gemerkt, wie viel Freude mir das bereitet und wollte das länger machen“, erinnert sie sich. Und so folgten zweieinhalb Jahre, die sie als Leiterin des Reha-Teams auf der „Africa Mercy“ in Ländern wie Benin, Kamerun und Guinea im Einsatz war.