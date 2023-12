Erfinderin der Bundesliga-Tombola in Haan „Ich habe 300 Briefe mit der Hand geschrieben“

Vor 18 Jahren war sie selbst an Krebs erkrankt und hat diese Phase ihres Lebens als eine sehr schlimme in Erinnerung. „Aber die Heilungschancen für die Patienten der Kinderkrebsklinik sind sehr gut“, sagt sie. „Ich möchte den Kindern jetzt etwas zurückgeben. Ich kann mitfühlen bei dem, was sie durchmachen.“ Dafür legt sie sich mächtig ins Zeug. In einem großen Ordner lagert sie ein handgeschriebenes Verzeichnis mit Firmen, die sie bereits angeschrieben hat oder noch anschreiben will. Es besteht aus mehreren DIN-A-4-Seiten. An die Firmen adressiert sie dann handgeschriebene Briefe und befüllt die Umschläge außerdem mit einem Info-Zettel, einem Flyer und einem Artikel aus der Rheinischen Post, in dem erklärt wird, wer Dünnhoff ist und was sie macht. „Zu meinem Computer habe ich ein distanziertes Verhältnis“, sagt die Seniorin. „Das mit dem Internet ist so unpersönlich.“