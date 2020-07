Haan : Haanerin leitet jetzt Jobcenter ME-aktiv

Haan/Mettmann Die Trägerversammlung, welche sich aus Vertretern des Kreises Mettmann und der Agentur für Arbeit zusammensetzt, hat Nathalie Schöndorf zur neuen Geschäftsführerin bestellt. Sie folgt auf Franz Heuel, der in den Ruhestand wechselt.

Die studierte Juristin bringt eine umfangreiche Erfahrung bei der Arbeitsverwaltung mit. Nach dem Studium arbeitete sie seit 2005 in unterschiedlichen Funktionen unter anderem bei der Arbeitsagentur Düsseldorf, der Regionaldirektion in Düsseldorf sowie als Geschäftsführerin im Internen Service Düsseldorf. Ihre letzte Station war die Geschäftsführung des Internen Services Köln. Die 43-Jährige ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Haan. „Es ist schön, nun in meiner Heimat tätig zu sein und wieder operativ arbeiten zu können“, freut sich Nathalie Schöndorf.