Autofahrer missachtet Vorfahrt 17-Jährige aus Haan in schweren Unfall verwickelt

In Mettmann kam es am Freitag, 2. August, auf dem Südring zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem auch zwei Haaner verletzt wurden. Ein 58-jähriger Erkrather befuhr die Talstraße in Richtung Südring und missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines aus Richtung Wuppertal kommenden VW Golf Cabriolets. Gesteuert wurde dieses Cabriolet von einer 17-jährigen Haanerin, die mit Rahmen des begleiteten Fahren mit ihrem 50-jährigen Vater fuhr. Sie wurde schwer und ihr Vater leicht verletzt. Die Talstraße wurde wegen auslaufender Betriebsmittel zeitweise vollständig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.