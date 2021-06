Aus dem Polizeibericht : Haanerin bei Unfall auf Rheindeich schwer verletzt

Warum die Haanerin die Kontrolle über ihr Pedelec verlor, ist laut Polizei noch ungeklärt. Foto: dpa-tmn/Uli Deck

Haan/Monheim Eine 65-jährige Haanerin ist mit ihrem Pedelec in Monheim am Rheindeich so schwer gestürzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

