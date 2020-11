Wunschbaum-Aktion in Haan : Wegen Corona nur Gutscheine für bedürftige Kinder

Haan Die Wunsch-Aktion von Sparkasse und SKFM als Träger der Haaner Tafel läuft diesmal etwas anders: Wünsche werden von Zuhause erfüllt. Die Aktion beginnt am 30. November.

In diesem Jahr, in dem so vieles anders ist, läuft auch die Wunsch-Aktion ein wenig anders als in den Vorjahren: Die kleinen Kunstwerke sind im „Wunschfenster“ der Sparkasse und nicht an einem Wunschbaum zu bewundern. Sie können diesmal nicht selbst mitgenommen werden, werden aber als Dankeschön verschickt. Unterstützt durch die Integrationsbeauftragte sowie Ehrenamtliche des Caritasverbandes entstand die Idee von Bastel-Sets für Zuhause und einer „Gutschein-Lösung“. Jedes der beteiligten Kinder soll mit Hilfe von Spendengeldern einen Gutschein für Spielzeug oder Kleidung überreicht bekommen. Das minimiert die Kontakte bei der Übergabe der Präsente.