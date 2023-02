Haan Haaner Wochenmarkt hat neuen Fischstand

Das Team biete an jedem Markttag frischen Fisch, Räucherware, hausgemachte Fischsalate, sowie Kartoffelsalate und Backfischbrötchen zum direkt essen oder mitnehmen an. Das Familienunternehmen besteht bereits in der dritten Generation, stellt all seine Fisch- & Feinkostsalate ohne Konservierungsstoffe her und verfügt zudem auch noch über eine eigene Räucherei.