Im Oktober bei der Awo „Weltenbummler“ lockt seine Fans aufs Traumschiff

„Mit dem Traumschiff von Singapur nach Indien“ lautet der Titel des neuesten Reisefilms, den der Haaner Weltenbummler Harry Schmelzer an den Freitagen 18. und 25. Oktober jeweils um 15 Uhr im Awo-Treff Haan (Breidenhofer Straße) vorführen wird. Diesmal geht es auf dem Traumschiff MS Amadea von Singapur nach Indien. „Diese fantastische Kreuzfahrt beginnt in Singapur, einer der Traumstädte dieser Erde“, kündigt Schmelzer an. „Durch die Straße von Malakka fahrend sehen wir die frühere Gewürzhauptstadt Malakka, bevor wir dann die Hauptstadt Malaysias Kuala Lumpur besuchen.“ Dort besichtigt der Haaner einen der beeindruckendsten Hindutempel, die er jemals gesehen hat, die „Batu Caves“. Natürlich darf der Petronas-Tower nicht fehlen. Danach folgt ein Abstecher nach Sumatra in Indonesien, bevor es weiter in Richtung Thailand geht.“