Freiluft-Event : Haaner Weinfest in diesem Jahr mit Einlassbegrenzung

Haan Grünes Licht für das beliebte deutsch-französische Event, das in diesem Jahr aber ein paar Corona-Unwägbarkeiten schultern muss. So dürfen nicht mehr als 550 Personen gleichzeitig aufs Festgelände.

Unter Vorbehalt und sehr vorsichtig planen Sandra Müller vom städtischen Kulturamt und Patrick Schälte, Vorsitzender des Vereins „Wir für Haan“ und Betreiber von Fischdelikatessen Schälte. An ihn hat der Initiator und langjährige „Weinfest-König“ Fritz Köhler im vergangenen Jahr die Verantwortung für das Fest abgetreten, das in diesem Jahr zum 14. Mal stattfinden soll.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass im kommenden Monat die Corona-Inzidenz im Kreis Mettmann und auch in NRW weiterhin unter 35 liegt. „Wenn die Inzidenzstufe zwei eintritt, haben wir ein Problem“, sagt Bürgermeisterin Bettina Warnecke. Aber ihr und dem gesamten Organisationsteam in der Stadtverwaltung liegt die Realisierung des Weinfestes am Herzen. „Wir haben eine leise Vorfreude“, sagt sie.

Allerdings wird die Organisation angesichts der Pandemie-Vorschriften anders laufen als in früheren Jahren. Es dürfen sich nur 550 Besucher gleichzeitig auf dem Festgelände aufhalten. In früherer Zeit ging die Zahl problemlos über 1000 Besucher. Der Park wird abgesperrt. Es gibt nur einen Eingang an der Kaiserstraße. Der wird von Security-Personal bewacht, so dass auch keine Besucher durch die Hecke schlüpfen können. Der Park wird engmaschig abgesperrt. Ankunft und Verlassen der Gäste werden registriert.