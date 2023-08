Feiern in Haan Das Weinfest bleibt ein Besuchermagnet

Wie ein kleines Sommerfest mit alten Freunden kam das Haaner Weinfest im vollbesuchten Parc Ville d’Eu auch in diesem Jahr wieder daher. Unter weißen Zeltdächern boten sechs Winzer und Händler aus Frankreich und Deutschland Wein und andere Köstlichkeiten an. Dazu gab es von fünf Gastronomen aus Haan Fisch- und Fleischspezialitäten. Neun Stände aus Frankreich versorgten die Besucher mit Leckereien wie Wurst-, Käse-, Fisch- und Brotspezialitäten. Wer dazu noch ein Mitbringsel suchte, wurde an den zahlreichen Seifen-, Kräuter-, Öl-, Gebäck- oder Weinständen fündig.