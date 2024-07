Weinfest vom 23. bis zum 25. August Edle Tropfen, Deftiges und französische Küche

Das Weinfest gilt offensichtlich deutlich über die Stadtgrenzen Haans hinaus als Geheimtipp. Von einem guten Crémant über einen Sauvignon Blanc bis hin zum Burgunder bietet es eine große Auswahl, die aufzeigt, dass längst nicht nur in Frankreich edle Tropfen reifen. Übrigens: Wein gilt als eines der ältesten Kulturgüter der Menschheit. Seine Herstellung reifte über Jahrtausende. Im vergangenen Jahr dürfte wohl eine knapp fünfstellige Besucherzahl den Weg in den Park gefunden haben. „Wir sind wirklich zufrieden mit der Anzahl der Besucher“, erklärte damals Leander Hilgert. Neben ihm boten 2023 fünf weitere Winzer ihre Produkte an. Da das Weinfest in diesem Jahr unmittelbar nach dem Ende der Sommerferien liegt, sollte einer ähnlichen Besucherzahl wie vor einem Jahr nicht mehr im Wege stehen, sollte das Wetter mitspielen.